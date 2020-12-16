600 bin öğrencinin velisiyle online toplantı

Gaziantep'teki okullarda görev yapan 32 bin öğretmen EBA sistemi üzerinden 600 bin veliye salgınla mücadele konusunda bilgi verdi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep'te görev yapan öğretmenlerin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında canlı ders anlatımı sistemi üzerinden veli toplantısi yaparak öğrenci velilerine bilgiler verdiğini açıkladı.

Yasin Tepe, salgınla mücadelede ailelere düşen görevler noktasında bilgilendirme yapmak amacıyla il genelinde online veli toplantısı yapıldığını, bu toplantılara katılan 600 bin civarında veliye salgınla mücadelede önemli etkileri olan maske mesafe ve temizlik kuralları konusunda bilgiler verildiğini bildirdi.

Gaziantep'te görev yapan 32 bin öğretmenin sınıf bazlı yaptıkları toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Tepe, "600 bin veliye ve 600 bin öğrencimize salgınla mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı yaptı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Evdeki eğitim ortamını iyileştireceğiz" dedi.