Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkezinde insanların yoğun olarak kullandığı sokakta yaşanan silahlı kavgada biri uzman çavuş, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandığı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Artuklu ilçesine bağlı Yukarı Hatunlu'da akraba olan aydın ailesine mensup kişiler arasında başlaya kavga Kızıltepe ilçesinde silahlı kavgaya dönüştü. Tepebaşı Mahallesi eski hastane caddesi ile 624 nolu sokağın kesiştiği yolda yaşanan silahlı kavgada Macit Aydın ile Mustafa Aydın adındaki iki kişi silahla yaralandı. Yaralılardan Macit Aydın'ın (27) Mersin'de görev yapan ve ailesinin yanına izinli gelen bir uzman çavuş olduğu iddia edildi.

Akraba kavgasında silahlar çekildi: 2 yaralı | Video

Akraba kavgasında silahlar çekildi: 2 yaralı | Video

Olayın yaşandığı sokağa 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, silahla yaralanan Macit Aydın ile Mustafa Aydın ambulans ile Kızıltepe Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Henüz sebebi belli olmayan kavga ile ilgili polis olay yerini şerit ile giriş çıkışa kapatırken Aydın ailesinin yaşadığı Hatunlu köyünde ise Jandarma her hangi yeni bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yaşanan olay ile ilgili Soruşturma başlatıldı.