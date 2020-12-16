Ankara'daki cinayette son dakika haberi! Dini nikahlı eşini bu yüzden öldürmüş...

"BERABER UYUMAK İSTİYORUM" DEDİ, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADI



Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Ayyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Gece dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyen Önder Çelik'in yanına giden Gülyeşim T., iddiaya göre, beraber uyumak istediğini söyledi. Çok yorgun olduğunu belirten Çelik, uzandığı salondaki koltukta uyuyacağını belirtti. Bunun üzerine sinirlenen Gülyeşim T., "Resmi nikahlı eşin böyle bir şey istese onu kırmazsın" diyerek, mutfaktan bıçak aldı. Elindeki bıçakla Çelik'in üzerine giden Gülyeşim T., göğsüne sapladı.