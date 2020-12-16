Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'daki cinayette son dakika haberi! Dini nikahlı eşini bu yüzden öldürmüş...

'daki cinayette son dakika haberi! Dini nikahlı eşini bu yüzden öldürmüş...

'nın Pursaklar ilçesinde Gülyeşim T. isimli kadın, gece saatlerinde dini nikahlı eşi Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Tüyler ürperten cinayetin ardından ortaya çıkan ayrıntılar herkesi şoke etti. Son dakika haberine göre olay anında maktulün resmi nikahlı eşinin de evde olduğu, katil zanlısı Gülyeşim T.'nin salonda uzanan Önder Çelik'in yanına gidip "beraber uyumak istediğini" söylediği, olumsuz cevap alınca "resmi nikahlı eşin istese reddetmezsin" diyerek Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 17:14 Son Güncelleme: 16.12.2020 17:30 ABONE OL
Ankara'daki cinayette son dakika haberi! Dini nikahlı eşini bu yüzden öldürmüş...

ANKARA'DAKİ CİNAYETTE ŞOKE EDEN SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Gülyeşim T., kıskançlık nedeniyle tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyen Önder Çelik'i göğsünden bıçaklayarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Gülyeşim T., polis ekiplerince evinin yakınlarında yakalandı.

"BERABER UYUMAK İSTİYORUM" DEDİ, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADI

Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Ayyıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Gece dini nikahla birlikte yaşadığı müzisyen Önder Çelik'in yanına giden Gülyeşim T., iddiaya göre, beraber uyumak istediğini söyledi. Çok yorgun olduğunu belirten Çelik, uzandığı salondaki koltukta uyuyacağını belirtti. Bunun üzerine sinirlenen Gülyeşim T., "Resmi nikahlı eşin böyle bir şey istese onu kırmazsın" diyerek, mutfaktan bıçak aldı. Elindeki bıçakla Çelik'in üzerine giden Gülyeşim T., göğsüne sapladı.

RESMİ NİKAHLI EŞİ DE EVDEYMİŞ

Bu sırada evde bulunan Önder Çelik'in resmi nikahlı eşi Seher Çelik ise kendisini odaya kilitledi. Gülyeşim T.'nin evden çıktığını gören Seher Çelik, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Çelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Önder Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası evden kaçan Gülyeşim T. ise polis ekiplerince evinin yakınlarında yakalanarak, gözaltına alındı. Gülyeşim T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Son dakika haberleri: Hayatı kabusa döndü, hakime böyle seslendi: Yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'daki cinayette son dakika haberi! Dini nikahlı eşini bu yüzden öldürmüş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA