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Anne kız ikisi birden aynı adama aşık oldu

ATV’de yayınlanan “’da” programına katılan , 24 yaşındaki mimar kızı Merve Nur’un 65 yaşındaki sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçtığını iddia etti. “Esra Erol’da” programa katılan Ayşe Çekem kızı Merve Nur’un kendinden 41 yaş büyük sözde hoca Ahmet Yıldırım ile beraber kaçtığını belirterek Esra Erol’dan yardım istedi.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:33 ABONE OL
Anne kız ikisi birden aynı adama aşık oldu

Ayşe Çekem " Kızı Merve Nur'un, 5 yıl önce tanıştıkları sözde hoca Ahmet Yıldırım 'ın yanına 26 Kasım tarihinde iş görüşmesine gidiyorum diyerek" evden kaçtığını anlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ayşe Çekem " Kızımı kaçıran sözde hoca Ahmet Yıldırım bir camide çaycı olarak çalışıyor. Ahmet Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Bende kızımda 65 yaşındaki sözde hocaya âşık olduk" dedi stüdyodaki herkes şoke oldu.
Sözde hoca Adnan Yıldırım'ın resmi nikâhlı eşi Zübeyde Yıldırım yayına bağlanarak isyan etti ve "anne kız 5 yıldır kocama musallat oldu, yuvamı yıktılar" dedi.

Esra Erol'un eşiniz hoca mı sorusuna "Benim eşimin alnı seccadeye bile değmedi, Cuma'ya bile gitmez. Bunlar eşime nasıl inandı bende anlamadım." Dedi. Tüm yaşananlar stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicileri hayrete düşürdü.

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Anne kız ikisi birden aynı adama aşık oldu
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