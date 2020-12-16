Apartmanda karşılaştı hırsız olduğunu iddia ettiği kişiyi öldürdü

İstanbul Sultangazi' de apartmanın içinde karşılaştığı şahsı hırsız diye tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinde bekleyen şüpheli Yüksel Ç. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde "Hırsız bana silah çekti bende elinden alıp ateş ettim" dediği ileri sürüldü. Şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Ölen şahıs Vedat Yaşar



Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yufkacılık yapan Yüksel Ç. sabah saatlerinde oturduğu binanın altında bulunan yufkacı dükkanını açmak için dairesinden ayrıldı. Bir süre iş yerinde duran Yüksel Ç., daha sonra evine geri dönmek için merdivenlere yöneldi. Bina içinde tanımadığı bir kişiyle karşı karşıya geldi. İddiaya göre şahıs Yüksel Ç'ye silah doğrulttu. İkili arasında boğuşma yaşandı.

Şüpheli Yüksel Ç.

Yüksel Ç., boğuşma sırasında bu kişinin elindeki silahı alarak ateş açtı. Yaralanan kişi kaçmaya çalışırken sokakta yere yığıldı. Yüksel Ç., polisi arayarak bir kişiyi vurduğunu belirterek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Vedat Yaşar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yakalanan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.