Aracıyla satış yaparken yakalandı! İki kilo uyuşturucu maddeyle suçüstü!

İstanbul'da aracıyla uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin aracından iki kilo 45 gram uyuşturucu madde çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Gültepe Mahallesi'nde aracıyla uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı. İddiaya göre şüpheli S.M. aynı bölge içerisinde bulunan farklı noktalarda uyuşturucu satışı yapıyordu. İlçe sınırları içerisinde devriye gezen Kağıthane Polisi durumu fark ederek şüpheli araç sürücüsünü takibe aldı. Polis, söz konusu aracı Yahya Kemal Mahallesi'nde durdurdu ve araç sürücüsü S.M.'yi gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramalarda iki kilo 45 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan S.M. adliyeye sevk edildi.