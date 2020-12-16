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Aranan şahıslara şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonu ile çeşitli suçlardan kesinleşmiş 1 ila 8 yıl ağır hapis cezası ile aranan 21 kişi yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:44 ABONE OL
Aranan şahıslara şafak operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik sabah saatlerinde 21 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, işlemiş oldukları çeşitli hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan yargılanan ve yargılama süreci tamamlanarak haklarında 1 ila 8 yıl arasında ağır hapis cezası verilen 21 kişi yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kişilerin, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Aranan şahıslara şafak operasyonu
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