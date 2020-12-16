Aranan şahıslara şafak operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahıslara yönelik sabah saatlerinde 21 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, işlemiş oldukları çeşitli hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan yargılanan ve yargılama süreci tamamlanarak haklarında 1 ila 8 yıl arasında ağır hapis cezası verilen 21 kişi yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kişilerin, tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.