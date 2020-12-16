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Aydınlı öğretmeni öğrencilerinden Korona virüs ayırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan (65) Korona virüse yenik düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:16 Son Güncelleme: 16.12.2020 10:26 ABONE OL
Aydınlı öğretmeni öğrencilerinden Korona virüs ayırdı

Edinilen bilgiye göre, Söke Vakıfbank İlkokulu öğretmenlerinden Ali Ekber Aydın geçtiğimiz haftalarda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Aydın'a yapılan ilk Korona virüs testi negatif çıktı. Bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Aydın tekrar hastaneye kaldırıldı. İkinci kez yapılan testi pozitif çıkan Aydın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bu yıl sonunda emekliliğe ayrılmak istediği öğrenilen Aydın'ın ölümü, ailesi, öğrencileri ve Söke eğitim camiası başta olmak tüm sevenlerini yasa boğdu.

Aydın'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.

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Aydınlı öğretmeni öğrencilerinden Korona virüs ayırdı
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