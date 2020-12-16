Bağlar'da, 'sokaktaki dostlar' unutulmadı

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumaya başlamasıyla beraber sokaklarda açlık sıkıntısı yaşayan hayvanlar için anlamlı çalışma Bağlar Belediyesi'nden geldi. Belediye ekipleri, park ve bahçeler ile toplu yaşam alanlarının bulunduğu bölgelere çıkarma yaparak hayvanlar için meme ve çeşitli yiyecekler bıraktı. Kedi ve köpekleri kendi elleriyle doyuran görevliler ile hayvanlar arasında renkli görüntüler yaşandı. Hayvanların bulunduğu yaşam alanlarına yüklü miktarda mama ve besin maddeleri bırakıldı.

Bu çalışmanın kış mevsimi boyunca devam edeceği kaydedildi.

"Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir" diyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu çalışma ile sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Beyoğlu, "Yüce rabbimizin sessiz kulları olan hayvanlara sahip çıkmak vicdani bir sorumluluktur. Biz de bu çalışma ile hem onların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşlarımızın ve imkan sahibi kurum ve kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek istedik. Yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarında sokaktaki dostlarımıza karşı bu görevimizi ifa edeceğiz." diye konuştu.