Bebeğine kavuştu, koronaya yenik düştü

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan doktor ve hamile olan eşi koronavirüse yakalandı.

Doktor Ahmet Uğur Aygüneş ve eşi Merve Aygüneş tedaviye alındı. Doktor Aygüneş tedavi sonrası iyileşti ancak hamile olan eşinin durumu ağırlaştı. Doktorlar kritik bir karar vererek 28 haftalık gebeliği sezaryen ile sonlandırdı. Yoğun bakımda tedavi gören anne Merve Aygüneş, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan 28 haftalık dünyaya gelen bebeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

2 çocuk annesi ev hanımı Aygüneş, Cenaze namazının koronavirüs tedbirlerine uygun olarak bugün Ortahisar İlçesi Karşıyaka Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.