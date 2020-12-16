Belediye başkan yardımcısı koranavirüse yenik düştü

Mersin'in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı 49 yaşındaki Ali Deniz, coranavirüse yakalandığı bir aydan ba yana Mersin şehir hastanesinde yaşam mücadelesi veriyordu, Deniz dün akşam saatlerinde yaşama tutunamadı ve hayatını kaybetti.

Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, kasım ayının ortalarında temas ettiği bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Deniz, kendisini evde izole etti, bir süre sonra da durumu ağırlaşınca, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Deniz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

AK Parti Bozyazı Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Deniz, evli ve 2 çocuk babası idi. Bozyazı'da sevilen bir siyasetçi olan Deniz'in ölümü üzüntüye neden oldu.

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, yardımcısı Ali Deniz'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarından, "Belediye meclis üyemiz ve Başkan Yardımcımız Ali Deniz, vefat etmiştir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, başsağlığı ve sabırlar dilerim" açıklamasında bulundu.