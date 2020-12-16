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Bıçaklı koca dehşeti

’da iki çocuk annesi Seher Çatalca, boşanma aşamasındaki kocası Ceyhun Çatalca tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı koca tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 16.12.2020 ABONE OL
Bıçaklı koca dehşeti
İstanbul Tuzla'da Seher Çatalca isimli kadın, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Dün sabah saatlerinde yaşanan cinayetin, talihsiz kadının çocuklarını boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Çatalca'ya bırakmaya geldiği sırada yaşanan tartışma sonrasında işlendiği iddia edildi. Olay şöyle gelişti: Ceyhun Çatalca, karısının başka biriyle evleneceğini öğrendi ve aralarında tartışma çıktı. Katil zanlısı koca, duydukları karşısında sinir krizi geçirerek bıçakla saldırmaya başladı. Aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve yardım için sokağa çıkan Seher Çatalca yere yığıldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken Ceyhun Çatalca kaçtı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Polis tarafından yakalanan cani koca ifadesinde, "Boşanmak istedi. Çocuklarımızı çocuk esirgeme kurumuna vereceğini söyledi. Kabul etmedim. Çok sinirlendim. Yanımdaki bıçakla vurmaya başladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Çatalca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bıçaklı koca dehşeti
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