Bill Gates’ten dünyayı korkutan SON DAKİKA koronavirüs salgını açıklaması geldi: Yüzbinlerce kişi ölecek

Dünyanın en zengin iş adamlarından olan Bill Gates corona virüs salgını ile ilgili yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. CNN'e konuşan Gates, 2015 yılında böyle bir salgının yaşanacağını belirttiğini söyledi. Bill Gates, Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre 2015 yılında böyle bir salgın olasılığından bahsettiğini hatırlatan Gates, şöyle devam etti:

EN KÖTÜSÜ GERÇEKLEŞMEDİ

"ABD'nin salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."