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Bir minibüs dolusu yakalandı

’nde, TEM otoyolunda durdurularak arama yapılan bir minibüste 12 yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 16.12.2020 19:27 ABONE OL
Bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında takibe alınan bir minibüs, TEM otoyolu Kocaeli geçişinde durduruldu. Minibüste yapılan aramalarda 6 Bangladeş, 5 Pakistan, 1 Afganistan uyruklu olmak üzere 12 düzensiz göçmen ile birlikte onların sevkiyatını gerçekleştiren araç sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

Olayda minibüslerin yakalandığı minibüse el konulurken, yakalanan göçmenler geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresine sevk edildi. Araç sürücüsü H.A ise göçmen kaçakçılığı suçundan emniyette tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı
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