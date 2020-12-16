Bozulan maden sahalarına 10 milyon fidan dikildi! Zeytin ağaçlarından binlerce litre zeytinyağı elde edildi...



'10 MİLYON FİDAN DİKTİK'



Erdoğan, madencilik faaliyetlerinin toplumda yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, "Doğayı tamamen tahrip ediyormuş gibi bir algı var; ama öyle değil. Madencilik hayatımızın olmazsa olmazı, önemli olan bunu çevreyle dost şekilde, çevreyi tahrip etmeden yapmamız. Bununla alakalı mevzuatta ilgili hükümler de var. Madencilik faaliyetleri yürüten bütün yatırımcılar, madencilik sona erdiği zaman o alanı doğaya kazandırıp teslim etmek zorunda. Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler kapsamında da ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Kurumumuzun 2019-2023 stratejik planında her yıl minimum 400 bin fidan dikilmesi hedefimiz var. Biz de bu hedef doğrultusunda farklı alanlara fidanlar dikiyoruz. Bugüne kadar bünyemizde bulunan tüm işletmelerimizdeki 5.500 hektar alana yaklaşık 10 milyon fidan diktik" dedi.