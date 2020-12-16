Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ihtiyaç Merkezi, dünya ve ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlara giysi ve ayakkabı yardımında bulunuyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alo 153 hattı üzerinden kendilerine ulaşan vatandaşlar, ekipler tarafından ihtiyaç sahip olup olmadığı tespit ediliyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, MBB İhtiyaç Merkezi'ne davet ediliyor. Merkeze gelen vatandaşlar, ihtiyacına göre kıyafet, ayakkabı ve oyuncak seçiminde bulunabiliyor. Çocuk ve yetişkin reyonlarında seçilen kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklar paketlendikten sonra ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. İhtiyaç Merkezinde günlük ortalama 4 ailenin giyim ve ayakkabı ihtiyacı gideriliyor.