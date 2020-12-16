Çiftçilere ceviz fidanı dağıtıldı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait eğitim bahçesinde gerçekleştirilen programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başta olmak üzere, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Tarım İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Ziraat Odası Başkanı Şerafettin Albayrak ile çiftçiler katıldı.

Çiftçilere ceviz fidanı dağıtım töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Üretmeden refah ve kalkınma olmaz, üretime temel olacak bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum" diyerek şunları söyledi:

"İlimiz orman zenginliği açısından Ülkemizdeki önemli illerden birisidir. İlimizin çok fazla yeşilliğe ihtiyacı yok bunu orman karşılıyor. Ormanları ve orman dışındaki alanları verimli kullanmamız gerekiyor. Çiftçilerimiz öncelikle bulundukları alanda daha sonra üretime dayalı katkı sağlayacak şekilde davranmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda İl Özel İdaresi katkılarıyla destek olmaya çalışıyoruz. İlimizde fındık, kestane ve ceviz üretimi ile daha çok ön plana çıkmalıyız. Ülke olarak ceviz ihtiyacını karşılayacak durumda değiliz ve ithal ediyoruz. Daha çok geniş alanları ceviz dikerek ülkemizin ceviz ihtiyacını kendimiz karşılayabilir konuma gelebiliriz. Üretmeden refah ve kalkınma olmaz, üretime temel olacak bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından yapılan fidan dağıtım töreninde, Ziraat Mühendisi çiftçilere cevizin nasıl dikileceği ve bakılacağı konusunda bilgilendirme yaptı.