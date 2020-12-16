Cizre polisi, sokak hayvanları için kedi ve köpek evleri yaptı

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, sokak hayvanlarının kışı daha iyi koşullarda geçirebilmeleri için 20 adet kedi evi köpek kulübesi yaptırarak kentin farklı noktalarına bıraktı. Emniyet Müdürü Akın Tan, Kamu düzeni ve ülke güvenliğini sağlamamızın yanında "Can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Cizre'de görevli polis memurları tarafından yapılan kedi ve köpek evleri Cizre Kaymakamlığı bahçesi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesi ve kapama noktalarına bırakıldı. Ayrıca sahipsiz kedi ve köpeklere yaş ve kuru mama verilerek beslenmeleri sağlandı.

Sokak hayvanları için yapılan el yapımı evlerin can dostlarımızın bu kulübelerde kışı daha iyi geçireceğini ve soğuktan da bir nebze olsun koruyacağını belirten Cizre İlçe Emniyet Müdürü Akın Tan, "Ülke güvenliği ve kamu düzenini sağlamamızın yanında sokaklarda yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmaya, onlar için daha iyi yaşam koşulları sağlamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.