Dağ keçisi için 83 bin 331 lira ceza

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleyman Uşağı Köyü'ne Erzincan'dan birden fazla araçla gelen şahıslar, koruma altında bulunan dağ keçisini vurdu. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine keçiyi bırakarak kaçan şahıslar, haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ile jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Jandarmada tarafından ifadeleri alınan 3 kişiye kişi başı 27 bin 777 TL tazminat bedelinin yanı sıra idari para cezası kesileceği öğrenilirken olayda başkaca şahıslar bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Organize şekilde çalıştıkları tespit edilen şahısların kaçak avcılığa farklı araçlarla geldikleri; kiminin keçileri vurduğu, kiminin keçiyi taşıma işlemi yaparken bir grubun da avcılıkta kullandıkları silahları araçlarında gizlediği tespit edildi.