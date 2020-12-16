Düzce’de 700 çocuğun yüzü güldü

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü koordinasyonun da yürütülen kampanya ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 38 hayırseverin bağışlarıyla 700 çocuğa bot ve mont yardımı yapıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Bir Bot, Bir Mont' sloganıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi için bağışta bulunan kurum ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Özlü, "Paylaşma ve yardımlaşma bizim kültürümüzün önemli değerleri, birlik ve beraberliğimizin somut örnekleridir. Düzenlediğimiz kampanya ile 700 çocuğumuzun yüzünün gülmesine vesile olduk. Kampanyamıza destek veren tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerinde bulundu.