Emniyetten dronlu yaya yolu denetimi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü araçların yaya geçitlerinde trafik kurallarına uyup, uymadıklarını denetlemek için sürdürdüğü faaliyetlerine devam etti.

Martin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan denetimde, yaya geçidi kuralını ihlal eden sürücüler tespit edilip haklarında yasal işlem yapıldı.

Bu kapsamda Vali Ozan Caddesinde Drone destekli yaya geçidi denetimi yapan polis denetimlerde araç sürücülerinin yaya geçidindeki geçiş üstünlüğüne uyup uymadıklarını denetledi.

Termal görüntü alma özelliğinin yanı sıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlayan drone ile gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve maske kullanmaları yönünde uyardı.

Gün boyu farklı noktalarda devam edecek kontrollerde ekipler, emniyet kemeri kullanımı ile sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik de havadan denetim yaptı.