Son dakika: Emre Mays'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Emre Mays'ı annesinin gözü önünde bıçaklayıp öldüren Kutlu, Mays'ı ağabeyi ve babasını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığını söylemişti. İstanbul 15. Ağır ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SAVCININ MÜTALAASI
Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun bir saat önce Galata Deresinde çok taraflı kavgaya karıştığı, buradan kaçan Kutlu'nun daha sonra Şişli Etfal Hastanesi'ne gittiği ve hastanede 16 yaşındaki Emre Mays'ı abisini yaralayan Batuhan isimli şahsa benzetip bıçakladığı anlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerine göre hastanede bir süre bekleyen Kutlu'nun, hastanede bir süre beklediği, sonra ambulanstan indirilen Emre Mays'ı 5-6 kez bıçakladığı kaydedilmişti. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.