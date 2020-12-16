Son dakika: Emre Mays'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

SAVCININ MÜTALAASI



Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun bir saat önce Galata Deresinde çok taraflı kavgaya karıştığı, buradan kaçan Kutlu'nun daha sonra Şişli Etfal Hastanesi'ne gittiği ve hastanede 16 yaşındaki Emre Mays'ı abisini yaralayan Batuhan isimli şahsa benzetip bıçakladığı anlatıldı.