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: Emre Mays'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

haberleri: Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Mays, 7 Ocak'ta ağabeyi tarafından dövülmesi üzerine ambulansla Hastanesi'ne götürülmüş, ambulanstan indirildiği sırada Akın Kutlu'nun bıçaklı saldırısına uğramıştı. İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde 16 yaşındaki Emre Mays'ın ambulanstan indirilirken yanlışlıkla öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:33 Son Güncelleme: 16.12.2020 13:42 ABONE OL
Son dakika: Emre Mays'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Emre Mays'ı annesinin gözü önünde bıçaklayıp öldüren Kutlu, Mays'ı ağabeyi ve babasını yaralayan kişiye benzettiği için bıçakladığını söylemişti. İstanbul 15. Ağır ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCININ MÜTALAASI

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun bir saat önce Galata Deresinde çok taraflı kavgaya karıştığı, buradan kaçan Kutlu'nun daha sonra Şişli Etfal Hastanesi'ne gittiği ve hastanede 16 yaşındaki Emre Mays'ı abisini yaralayan Batuhan isimli şahsa benzetip bıçakladığı anlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre hastanede bir süre bekleyen Kutlu'nun, hastanede bir süre beklediği, sonra ambulanstan indirilen Emre Mays'ı 5-6 kez bıçakladığı kaydedilmişti. Mütalaada, sanık Akın Kutlu'nun "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'ya 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Son dakika: Emre Mays'in katiline ağırlaştırılmış müebbet
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