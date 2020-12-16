Eroin satıcıları paralarla birlikte suçüstü yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına bir darbe daha vurdu. İki uyuşturucu satıcısı Fatih İlçesi'nde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İki farklı adrese düzenlenen operasyonda satışa hazır hale getirilmiş dokuz kilogram Eroin maddesi, bir baskı makinesi, çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ile döviz ele geçirildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ifade edildi.