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Erzurumlu polislerden alkışlanacak hareket

’un Aşkale ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, soğuk kış şartlarında çocuklar üşümesin diye 170 öğrenciye mont ve bot hediye etti.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:57 ABONE OL
Erzurumlu polislerden alkışlanacak hareket

Erzurum'da Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen mont ve botlar ilçe genelinde, ihtiyaç sahibi 170 öğrenciye ulaştırıldı.

İlçe Kaymakamlığı izni doğrultusunda gerçekleştirilen yardımlar hem Emniyet hem de Jandarma personelleri tarafından ihtiyaç sahibi 170 öğrenciye ulaştırıldı.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün organizesinde gerçekleştirilen bu proje çerçevesinde, iş yoğunlukları arasında sosyal sorumluluk çalışmalarını da sürdüren personellerimize teşekkür ederiz" dedi.

Polis ve Jandarmalardan hediyelerini alan çocukların ve ailelerinin mutlulukları gözlerden kaçmadı.

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Erzurumlu polislerden alkışlanacak hareket
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