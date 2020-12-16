Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzurumspor’da korona vakası

Erzurumspor’da korona vakası

BB Erzurumspor’da 1 futbolcu ve 1 yönetici koronaya yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada pozitif çıkanların kendilerini izoleye aldıkları duyuruldu.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:11 ABONE OL
Erzurumspor’da korona vakası

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, 1 yönetici ve 1 futbolcunun yeni tip koroanvirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Esenler Erokspor ile Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesi öncesinde futbolcu, yönetici ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Testlerin sonuçlandığı aktarılan açıklamada, "1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ve yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumspor’da korona vakası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA