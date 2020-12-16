Esenyurt’ta genç kız rezidansın 18’nci katından atladı! Yaşanan korkunç anlar görüntülendi!

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olaydan sonra genç kızın erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.