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’ta rezidansın 18’nci katından atladı! Yaşanan korkunç anlar görüntülendi!

’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki oturduğu rezidanstan aşağıya atladı. Genç kız bir aracın üzerine düştükten sonra yere savruldu. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olaydan sonra polis, genç kızın erkek arkadaşını gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:55 Son Güncelleme: 16.12.2020 14:52 ABONE OL
Esenyurt’ta genç kız rezidansın 18’nci katından atladı! Yaşanan korkunç anlar görüntülendi!

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 2051'inci Sokak'ta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Gülnur E.,
18'inci katta bulunan rezidanstaki evlerinin camından aşağıya atladı. Bir aracın üzerine düşen Gülnur E., ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olaydan sonra genç kızın erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Esenyurt’ta genç kız rezidansın 18’nci katından atladı! Yaşanan korkunç anlar görüntülendi!
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