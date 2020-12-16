Facia ‘geliyorum’ demiş

Menderes'in kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağmurda suyla doldu. Akşam saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçmek isterken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, kaybolan Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar'ın cenazelerine ulaşıldı. Araçtan kurtulan 3 kişinin Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği ifadesine de SABAH ulaştı: "5 arkadaş birlikte alkol aldık. Her zaman geçtiğimiz dere yatağının içinden araçla geçmek istedik. Alkollüydük ve karanlıktan derenin içinden suyun aktığını fark edemedik. Dereye girince araç su almaya başladı. Daha sonra araç akan suyun etkisiyle sürüklenmeye başladı. Biz kendimizi araçtan atmayı başardık. Arkadaşlarımız ise çıkamadılar. Suya kapılıp sürüklenip gittiler." Mehmet Aslan'ın babası Mahmut Aslan ise oğlunun araçta bulunan Parlatan çiftinin evindeki elektrik arızası için işe gittiğini söyledi. Aslan, "Oğlumun çok borcu vardı. 3 kuruş yevmiye alıp evine ekmek götürebilmek için sokağa çıkma yasağında elektrik işlerini yapmak üzere bir eve giderken canından oldu" dedi. Eşiyle imam nikâhlı olan Aslan'ın iki çocuğu olduğunu söyledi.