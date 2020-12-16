Fedakâr öğretmenlerden örnek davranış

Hakkâri merkezden 19 km uzaklıktaki Kırıkdağ da bulunan Şehit Yarbay Mesut Kuru ilk ve ortaokulunda görevli öğretmenler öğrencilerine kitap ve metaryeller vermek için ev ev dolaştılar. 30 kilometre uzaklıktaki köylere giden öğretmenler bir günde onlarca öğrenciye ulaşırken okulda eğitim gören bütün öğrenciye ulaşmayı hedefliyorlar.

Şehit Yarbay Mesut Kuru okul müdürü Nazmi Üce; "Okulda görevli öğretmen arkadaşlarımızla birlikte sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek öğrencilerimiz ile aramızdaki mesafeyi azaltmak amacıyla Ördekli, Kaymaklı ve Akbulut köylerimizde ikamet eden öğrencileri ziyaret ettik." dedi

Vali İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü duyarlılığı ve katkılarıyla velileri bilgilendirdiklerini belirten Üce, "Öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu kitap, fotokopi ile çoğalttığımız etkinlikler ve çeşitli materyaller verdik. Uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası olmaya bağladığı bu günlerde EBA Canlı Derslere katılımın sağlanması hususunun ne denli önem erz ettiğini anlattık. Öğretmenleri ile iletişimde kalmalarının ne kadar önemli olduğu dile getirdik. Yaşadığımız bu ayrılığın kısa süreceğini ve en kısa zamanda bir araya tekrar geleceğimizi öğrencilerimize belirttik." şeklinde konuştu.

Müdür Üce; "İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görünce içimiz ısındı umudumuz arttı. Tekrar onlarla bir araya gelerek yüz yüze eğitim öğretim yapma isteğimiz perçinlendi. Dilerim kısa sürer bu ayrılık biter. Tekrar eski günlerdeki gibi onların cıvıltısıyla şenlenen okul koridorlarında yorulma bahtiyarlığını hep birlikte yaşarız." açıklamasında bulundu.