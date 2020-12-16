FETÖ'nün sosyal medya propagandacıları yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 kişinin yakalanması amacıyla operasyon gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7,65 beretta marka tabanca ve tabancaya ait 75 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.