Gergerli öğrencilere tablet desteği

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Adıyaman'ın Gerger ilçesinde de öğrenciler uzaktan eğitim görüyor. Öğrencilerin tablet ihtiyacına ise bir hayırsever destek verdi.

Adıyamanlı iş insanı Fırat Vuran, uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde Gerger'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere aldığı 100 adet tableti, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'a teslim etti.

Çuhadar'ın isteğine kayıtsız kalmayan Malatyalı işadamı Fırat Vuran, koronavirüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla Gerger ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere 100 adet tablet desteğinde bulundu.

Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulunan hayırsever işadamı Fırat Vuran'a teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, salgın nedeniyle uzaktan eğitimin zorunlu hale gelmesiyle birlikte bilgisayar veya tableti olmayan öğrencilere yapılan bu desteğin hayırseverlerimizin eğitime verdiği değeri ortaya koyması açısından önemli olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Çuhadar, daha sonra Gerger ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere hayırsever işadamı Fırat Vuran tarafından alınan tabletleri Gerger Kaymakamı Emin Kaymak'a teslim etti.