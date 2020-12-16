Haliliye belediyesi, 430 ailenin umudu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Biz kocaman bir aileyiz" söylemiyle başlattığı ve aralıksız yürütülen Evde Bakım Hizmeti kapsamında, bakıma muhtaç ailelerin yüzleri gülüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Evde Bakım Hizmeti ile ekipler, program dahilinde ailelerin evlerini ziyaret ediyor. Pandemi kurallarının da göz önünde bulundurulduğu ev ziyaretlerinde; ailelerin ev temizlikleri ile kişisel bakımları gerçekleştiriliyor.

Yapılan hizmetten dolayı son derece memnun olduklarını belirten aileler, evlerinin temizlik ihtiyacı ve kişisel bakımlarının gerçekleştiğini ifade ederek, Haliliye Belediyesi ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Belirlenen aileleri, ekiplerimiz düzenli olarak ziyaret ediyor. Belirlenen ailelerin evlerini detaylı temizliğini yapıyoruz. Şu anda sistemimize kayıtlı toplamda 430 aileye hizmet veriyoruz" dedi. Aileler Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.