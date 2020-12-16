HDP önünde ailelerin eylemi 472’inci gününe girdi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti 472'inci gününe girdi. Kongre nedeniyle il binası gelen HDP'liler, ailelere sözlü saldırıda bulununca gerginlik çıktı. Aileler, binaya girmeye çalışırken, polis girişi barikat kurup kapattı ve güvenlik önlemleri aldı.

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için günlerdir HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin Kandil'e karşı başlattığı evlat direnişi soğuk ve yağışlı havaya rağmen devam ediyor. 178 ailenin sürdürdüğü ve şuana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu eylemin 472'inci gününde gerginlik çıktı.

HDP il binasında Kayapınar ilçe kongresinin yapılacağı bilgisi üzerine polis, sabah saatlerinden geniş güvenlik önlemleri aldı. Kongre nedeniyle binaya HDP'li yöneticiler ile partililer gelmeye başladı. Bu sırada binaya girmeye başlayan bası HDP'liler, yine aileleri sözlü olarak taciz etti. Aileler, HDP'lilere tepki gösterip binaya doğru yöneldi. Çadır ile HDP il binası girişi arasına demir bariyerler yerleştirilen polis, ailelerin binaya girmesine izin vermedi. Aileler, binanın önünde 'kahrolsun HDP, PKK' sloganları atarak tepkilerini gösterdi.