Hiç gitmediği Şanlıurfa'da trafik cezası yedi!

İstanbul'da yaşayan emekli gümrük memuru Yüksel Erol Altunay'ın (55) aracına hiç gitmediği Şanlıurfa'da ceza yazıldı. Ters yöne girdiği gerekçesiyle bin 228 lira... Altunay cezaya itiraz etti ancak henüz sonuç alamadı. Altunay "Belki plakayı yanlış okudu belki başka bir problem. Ben ömrümde hiç Şanlıurfa'ya gitmedim" dedi.



İstanbul'da Gümrük memurluğundan emekli olan Yüksel Erol Altunay (55)'ın aracına hiç gitmediği Şanlıurfa'dan ters yönde girdiği gerekçesiyle bin 228 lira trafik cezası geldi. Altunay cezanın yazıldığı Şanlıurfa'ya ömründe hiç gitmediğini söyleyerek cezaya itiraz etti ancak bir türlü sonuç alamadı. Altunay; "Fahri trafik müfettişi trafından gece saatlerinde yazılmış bir ceza belki gözü plakayı yanlış okudu ya da başka bir problem oldu bilmiyorum. Kesin olan şey ben ömrümde hiç Şanlıurfa'ya gitmedim. Gitmediğim yerden ceza yedim. Bu yanlışın biran önce düzeltilmesini istiyorum" dedi.

Gümrük memurluğundan emekli olan Yüksel Erol Altunay'a İstanbul'dan uzaklaşmak için gittiği Antalya'daki yazlığında bir tebligat geldi. Tebligatta 24 Temmuz 2020 günü saat23:32 sıralarında Şanlıurfa Karaköprü ilçesindeki Adnan menderes caddesinde aracıyla ters yöne girmiş ve bu yüzden Fahri trafik müfettişi tarafından bin 228 lira ceza kesilmişti.

Ömründen hiç Şanlıurfaya gitmediğini belirten Altunay ceza makbuzunu görünce inanamadı. Hemen itiraz dilekçesi verdi ama bir türlü kara çıkmadı. Ceza yediği ana dair kamera görüntüsünün de gelmediğini aktaran Altunay; " Bu cezanın yazıldığı tarihte ben Alanya'da yazlıktaydım. Aracımda oradaydı. Bu ceza nasıl geldi aklım almıyor. Bu işte bir problem var. Ben aracımın o saatte orada olduğunu şahitlerle görüntülerle kanıtlayabilirim. Ama cezayı yazan fahri müfettiş bir fotoğraf dahi çekmemiş. Belki de gece saatlerinde plakayı yanlış gördü. Burada tek bir doğru var o da benim hiç Urfa'ya gitmediğim. Bu olaydan dolayı çok mağduriyet yaşadım. Günlerdir bu dava ile uğraşıyorum. Bu sorunun biran önce çözülmesini istiyorum. Lütfen yetkililerimiz bana yardımcı olsun" dedi.