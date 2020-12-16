İdam edilecek tetikçi teröristlerin yandaşları yollara düştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse ve yanındaki 2 Irak vatandaşı, 17 Temmuz 2019'da Erbil kentindeki bir restoranda yemek yerken düzenlenen silahlı saldırıda şehit oldu.

Alçak suikastın ardından Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Zaravani adlı Peşmerge Özel Kuvvetleri'nin de desteğiyle, Erbil'e 40 kilometre uzaklıktaki Mahmur Kampı'na operasyon düzenlendi. Operasyonda, olayla bağlantılı 4'ü kadın 9 kişinin verdikleri bilgiler ve olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle tetikçi Mazlum Dağ (27) ve Abdullah Er yakalandı.

İDAM CEZALARI ONAYLANDI



Suçlarını itiraf ederek PKK'nın Dağ kadrosunda faaliyet yürüttüklerini, saldırıyı Kandil'in talimatıyla PKK adına yaptıklarını itiraf eden teröristler Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta idam cezasını çarptırıldı. İki teröristin cezası 22 Eylül'de onaylandı.

SUİKASTI MEŞRU GÖRÜP İDAMA İNSANLIK SUÇU DEDİLER



Terör örgütü PKK'nın İsviçre'deki bir grup yandaşı tetikçi terörist Dağ ve Er'in idam edilmemesi için yollara düştü. İsviçre'nin Cenevre ve Bern kentlerinde yola düşen terörist yandaşları tetikçi teröristlerin fotoğrafları ve pankartlar taşıyarak Osman Kösenin şehit edildiği suikastı meşru görüp tetikçilere verilen idama insanlık suçu diyerek alçaldılar.