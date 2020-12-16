İşkence edilen eşek artık 10 yaşındaki Ecrin'e emanet

Elbistan ilçesi Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında sahibi Behzat U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşekle ilgili sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) görevlileriyle irtibata geçerek İzmir'e gönderilinceye kadarki bakımını üstlenmek istedi.

Güler'in isteği dernek üyelerince uygun görüldü. Belediye görevlilerince bulunduğu yerden alınan eşek küçük kızın yaşadığı eve götürülerek Ecrin Güler'e teslim edildi. Eşeğe "Şanslı" ismini veren ve onun İzmir'e gidinceye kadar bakımını severek ve şefkatle yapacağını söyleyen Ecrin Güler'in hayvan sevgisi hayvanlara işkence edenlere tokat gibi cevap oldu.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyerek onu eve geldiği andan itibaren kendi elleriyle besleyen ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Ecrin Güler, "Ona yapılan işkencenin videosunu izleyince ağladım. Bunu yapan insan olamaz. Bunun için onu sahiplenmek istedim. Ailemin de izni ile evimiz müsait olduğu için Hayvanları Koruma Derneği yöneticilerine ulaştım. Eşeğin bakımını üstlenmek istediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar kabul edip buraya getirdiler. Burada ona gözüm gibi bakıyorum, yemeğini, suyunu veriyorum, gezdiriyorum. Onu çok seviyorum, aslında ben onu hiç vermek istemiyorum. Götürecekleri için çok üzülüyorum" diye konuştu.