Yağışların ardından İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte İstanbul barajlardaki doluluk oranı

İstanbul barajlarındaki kuraklık alarmı şimdilerde tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini alıyor. Son 15 yılın en düşük seviyesinde olduğu gözlemlenen doluluk oranı nedeniyle Diyanet işleri geçtiğimiz haftalarda Cuma namazı sonrası yağmur duasına çıkılması çağrısında bulunmuştu. Böylesine ciddi bir durumla karşı karşıya kalan İstanbullular şimdilerde üç gün süren yağışların ardından barajlardaki son durumu merak ediyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte barajlardaki doluluk oranı…
İSTANBUL BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI SON DURUM NE? ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDEN YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ NE OLDU?
Yağışsız geçen sonbaharın ardından barajlardaki su seviyesinin rekor düşüş yaşaması uzman isimler tarafından da uyarılara neden oldu. Su tasarrufu konusunda sıkça uyarılar yapan ve kuraklık sinyallerine karşı vatandaşları tedbirli olma çağrısında bulunan uzmanlar üç gün süren yağmurun barajlardaki doluluk oranını 3 milimetre kadar etkilediğini ifade ederken bunun yetersiz olduğunu vurguladı…
İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM NE?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 21,71 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,06, Terkos'ta yüzde 22,68, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibey'de yüzde 28,41, Büyükçekmece'de yüzde 17,12, Ömerli'de yüzde 20,73, Darlık'ta yüzde 50,40, Elmalı'da yüzde 23,57, Pabuçdere'de yüzde 6,53, Kazandere'de yüzde 3,76 olarak kaydedildi.
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 188 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
İSKİ'nin açıkladığı rakamlara göre İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kuraklık uyarısında bulunarak, "3 gündür yağan yağmur 3 milimetre civarındaydı. Bu da barajları besleyemedi. Sadece su tüketimindeki hızlı azalışı biraz durdurabildi. Bundan sonraki süreçte 2021 yılı yağışlarına ihtiyacımız var. Tahminler maalesef ülkemizin bulunduğu bölgenin biraz kurak geçeceği şeklinde" dedi.
"TAHMİNLER KURAK GEÇECEĞİ YÖNÜNDE"
Sonbahar aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı gün geçtikçe azalıyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek yüzde 21,65 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeye ulaştığını ifade eden, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye ulaşmış durumda. Öncelikle barajlardaki suyun son kullanıcıya ulaşırken ki sürecinde kayıp ve kaçaklar varsa onlar tespit edilmeli. Ülkemizdeki barajların su kaynağı doğal yağış ve karlarla sağlanıyor. Barajlardaki havzaların dolması için yağışların yağması gerekiyor. Tahminlere baktığımız zaman geçtiğimiz sonbahar ülkemiz için son derece kurak geçmişti. Aralık ayının ortasındayız hala yeterli yağış bölgemiz için yağmadı. 3 gündür yağan yağmur 3 milimetre civarındaydı. Bu da barajları besleyemedi. Sadece su tüketimindeki hızlı azalışı biraz durdurabildi. Bundan sonraki süreçte 2021 yılı yağışlarına ihtiyacımız var. Tahminler maalesef ülkemizin bulunduğu bölgenin biraz kurak geçeceği şeklinde. Bunlar bizi endişelendiriyor. Bu yüzden var olan suyumuzu verimli kullanma yönünde çalışmamız gerekiyor" dedi.
"YAĞIŞLARIN BARAJLARA ETKİSİ OLMADI"
Cuma gününden itibaren üç gündür devam eden yağışların baraj doluluk oranlarına etki etmediğini, barajlara etki edecek yağışların Balkandan gelmesi gerektiğini söyleyen Toros, "Bu sistem Orta Akdeniz'den geldiği için daha çok güney bölgelerimizi etkiledi. Güney bölgeleri bol miktarda yağış aldı. İstanbul daha yukarıda olduğu için Balkanlardan veya Akdeniz'den gelen sistemin Yunanistan sonrasında biraz kuzeye kayması sonucunda bol miktarda yağış bırakması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"DOLULUK ORANI YÜZDE 21'İN ALTINA DÜŞEBİLİR"
Prof. Dr. Toros sözlerini şöyle tamamladı: Baraj doluluk oranları tahminim Aralık sonuna kadar düşmeye devam edecek. Atmosferik model sonuçlarına göre önemli bir yağış beklenmiyor. Aralık ayında önemli bir yağış görmediğimiz için doluluk oranları yüzde 21'in altına düşebilir. 2020 yılında kutuplar son derece sıcaktı. Bu sıcaklığın yansıması olarak ülkemiz de normalin üzerinde bir sıcak mevsim geçirdik. Örneğin sonbaharda 1971 yılından bu yana en sıcak yılı yaşadık. Bu sıcaklık ülkemiz üzerinde oluşan daha fazla sıcak, basınç alanları yağış miktarında azalma yarattı. Uzun vadeli model sonuçları Ocak, Şubat, Mart için ülkemizde normalin altında bir yağış gösteriyor. Bugünden itibaren yağmur hasadına başlar, suyu verimli kullanırsak önümüzdeki günlerde herhangi bir su sıkıntısı olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz"