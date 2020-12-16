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Polisi’nden “Torbacı” avı! Böyle yakalandılar

Polisi, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde kapsamlı bir operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınırken, altı silah, toplamda 16 kilo 135 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:51 Son Güncelleme: 16.12.2020 11:05 ABONE OL
İstanbul Polisi’nden “Torbacı” avı! Böyle yakalandılar

İstanbul Polisi, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde kapsamlı bir operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alınırken, altı silah, toplamda 16 kilo 135 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Polisi’nden “Torbacı” avı! Böyle yakalandılar... | Video

Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Ataşehir, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Güngören, Maltepe, Ümraniye, Şişli ve Sancaktepe İlçeleri'nde gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız olduğu tespit edilen altı silah, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 110 bin lira nakit para ve toplamda 16 kilo 135 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

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İstanbul Polisi’nden “Torbacı” avı! Böyle yakalandılar
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