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İzmirli itfaiyeci ve işletmeci koronavirüs kurbanı

Karaburun itfaiye grubunda görev yapan 59 yaşındaki Mehmet Örpek koronavirüs kurbanı oldu. Ayrıca Urla ilçesinde plaj işleten 42 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:26 ABONE OL
İzmirli itfaiyeci ve işletmeci koronavirüs kurbanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karaburun itfaiye grubunda görevli İzmir İtfaiyesi personeli Mehmet Örpek, koronavirüse yakalandı.

Hastanede tedavisi gören Mehmet Örpek, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hastalığına yenik düştü.

Örpek'in ölümü ailesini, meslektaşlarını ve tüm sevdiklerini derinden üzdü. Öte yandan Urla ilçesinde plaj işleten 42 yaşındaki Tufan Tektekin de koronavirüse yenik düştü. Kalabak Mahallesi'nde beach club işleten Tufan Tektekin'in genç yaştaki ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Tektekin, Güzelbahçe Yelki Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmirli itfaiyeci ve işletmeci koronavirüs kurbanı
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