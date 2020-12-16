İznik’te 200 bin liralık uyuşturucu yakalandı

İznik Emniyeti Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İskele Sokak üzerinde bir eve gece operasyonu düzenledi. Operasyonda 200 binliralık Metamfetamin ele geçirildi.

Daha önceden uyuşturucu ticaretinden dolayı sabıkası bulunan İsmail Bayram (47)'ın ikamet ettiği eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini karşısında gören zanlı uyuşturucu maddeleri camdan yan bahçeye attı. Yaklaşık iki saat süren operasyon da zanlının bahçeye attığı uyuşturucu maddeler olay yeri inceleme ekipleri tarafından tespit edilerek toplandı.

Gözaltına alınan zanlının yapılan aramasında 250 gram Metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet hassa terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve ruhsatsız pompalı tüfek, ele geçirildi.

İsmail Bayram emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.