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'ta 224 tarihi sikke ve obje ele geçirildi

Belirlediği şüpheli şahsı takibe alan polisi düzenlediği operasyonda 203 adet tarihi sikke ve 21 adet tarihi objeyi ele geçirdi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:42 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 224 tarihi sikke ve obje ele geçirildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Polisin yaptığı çalışmada şüpheli 2 şahıs belirlendi.İsmet paşa Mahallesinde bir iş hanına giren şüpheli şahısları takip eden polis şok operasyon yaptı.Şüphelilerden A.A'nın (40) üzerinde eski dönem medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 203 adet sikke, çeşit ebatlarda ve figürlerde 21 adet obje ele geçirildi.

Şüpheli A.A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Tarihi eserlerin incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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Kahramanmaraş'ta 224 tarihi sikke ve obje ele geçirildi
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