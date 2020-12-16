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'ta toplu ulaşımda kodu uygulamasına geçildi

Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli hale getirip, bulaş riskini en aza indirmek için koduyla eşleştirilmiş biniş kartı kullanılması zorunluluğunu uygulamaya koydu.

AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:25 ABONE OL
Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca Kahramanmaraş'ta Hayat Eve Sığar (HES) koduyla ulaşım başladı.

Yolcular, bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarına HES koduyla eşleştirdikleri kartlarla biniş yapabilecek, riskli olanlar ise Sağlık Bakanlığına bildirilecek.

Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan yaklaşık 450 bin kart sabinden 50 bini HES kodu eşleştirmesi yaptı. Bu işlemi gerçekleştirmeyenlerin kartları, eşleştirme yapılıncaya kadar kullanımına kapatıldı.

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Kahramanmaraş'ta toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi
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