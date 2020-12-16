Kahvehane, Lokanta, restoran ve kafeler ne zaman açılacak? İşte yayımlanan genelgedeki detaylar!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgede kafe, restoran, lokanta gibi yeme içme işletmelerinin paket servis ve gel-al şeklinde belirli saat aralıklarında hizmet vermesine karar verilmişti. Koronavirüs salgını sürecinde artan vakalarla beraber alınan bu tedbir kararının ne zamana kadar devam edeceğine ilişkin detaylar ise merak ediliyor. Peki, Lokanta, restoran, Kahvehane kafeler ne zaman açılacak? Kısıtlama kararı ne zamana kadar devam edecek? İşte genelge detayları…

KAFE, RESTORAN, KAHVEHANE VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vakaların ciddi artış göstermesinin ardından milyonlarca vatandaş alınan kısıtlama kararlarının ne zamana kadar devam edeceğini merak ediyor. 81 ilde hizmet veren yeme – içme mekanlarının açılacağı tarih henüz bilinmezken genelgede bu kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar aktarılmıştı…