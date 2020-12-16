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Kapıda pitbull, içeride kumar

’da sokağa çıkma kısıtlamasında kapısına pitbull cinsi köpek diktikleri kıraathaneyi açarak içeride kumar oynayan 8 kişi gözaltına alındı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:27 ABONE OL
Kapıda pitbull, içeride kumar

Bursa'nın ilçelerinden Osmangazi'ye bağlı Çiftehavuzlar mahallesinde bir kıraathaneye girip çıkanların olduğu ihbarını alan Bursa Polisi belirlenen adrese baskın yaptı.

İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre kapalı olması gereken kıraathaneye yapılan baskında kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, kıraathanenin kapısının önüne bağlanan pitbull cinsi köpek ile baskınlara karşı önlem alınması dikkat çekti.

ÇAY İÇMEYE GELDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Baskın sırasında kimlik kontrolü yapan ve şahıslar hakkında işlem başlatan polislere, "çay içmeye gelmiştik kumar oynamıyoruz" diyen 8 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maske takmamak ve kumar oynamak suçlarından toplam 42 Bin 488 lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi M.D'ye ise Kumar Oynatmak ve Yer Temin Etmek suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler işlemlerin ardından Emniyete götürüldü.

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Kapıda pitbull, içeride kumar
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