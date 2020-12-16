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'de dolandırıcılık şebekesine operasyon! 14 gözaltı

'dei kurdukları paravan şirket üzerinden bir çok vatandaşı dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin paravan şirket üzerinden elde ettikleri karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları ortaya çıktı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 16.12.2020 18:37 ABONE OL
Kayseri'de dolandırıcılık şebekesine operasyon! 14 gözaltı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin günler süren teknik ve fiziki takibinin ardından 18 kişilik dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve resmi belgede sahtecilikle suçlanan örgüt üyelerinin evlerine eş zanlı baskınlar düzenlendi. Örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PARAVAN ŞİRKETLE VATANDAŞI DOLANDIRDILAR
Örgüt üyelerinin kurdukları paravan şirket üzerinden elde ettikleri karşılıksız çekleri ticaret yoluyla esnafa verdikleri belirlendi. Esnaftan aldıkları ürünleri de satarak nakde çeviren örgüt üyelerinin bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kelepçe ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Kayseri'de dolandırıcılık şebekesine operasyon! 14 gözaltı
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