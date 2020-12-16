KBB Sualtı Arama-Kurtarma ekibine donanımlı dalış eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi Muğla'nın Fethiye ilçesinde Adem Dalış Eğitim Merkezi eğitmenleri eşliğinde donanımlı dalış eğitimlerini başarıyla tamamladı. Eğitim sonunda ekip üyeleri CMAS-TSSF onaylı iki yıldızlı dalıcı belgesini almaya hak kazandı.

TÜM TESTLERDEN GEÇTİLER

Kayseri Devlet Hastanesi'nde detaylı sağlık taramaları yapılan arama kurtarma personelinin, hiperbarik testine tabi tutularak basınç altında fiziki olarak yeterlilikleri ölçüldü. Dalıcı adaylarına Kayseri Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından ilkyardım eğitimi de verildi. Tüm değerlendirmelerden geçebilen ve Su altı hekimi Adem Özdemir tarafından son muayeneleri yapılarak sağlık açısından dalış yapması uygun görülen dalıcı adayları, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma biriminde görev yapabilmek için dalış eğitimine katıldı.

İKİ YILDIZLI DALIŞ BELGESİ ALDILAR

Muğla Fethiye'de gerçekleştirilen dalış eğitimi programında, dalıcı adaylarına sualtında kullanılacak haberleşme işaretleri, malzemeyi kuşanma, suya giriş teknikleri, sualtına alçalma teknikleri, nefes alırken nelere dikkat edilmesi kapsamlı çalışmalar yaptırıldı. Eğitimi başarı ile tamamlayarak iki yıldızlı dalıcı belgesi alan itfaiye personeli, Su Altı Arama- Kurtarma faaliyetini yürütebilme yolunda ilk aşamayı tamamladı. Ekip, ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek olan dalış eğitimlerini tamamladıktan sonra iç ve dış sularda hizmet vermeye başlayacak.