Kesinleşmiş 10 yıl cezası vardı, yakalandı

Konuyla ilgili Valiliten yapılan açıklamada "Kdz. Ereğli ilçemiz Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi üzerinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerimizin yaptığı kontrollerde durumundan şüphelenilerek durdurulan 1990 doğumlu Y.G.G. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde birden fazla kişi ile yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı anlaşılmıştır.

Ayrıca şahsın yanında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden tehlikeli ırk sınıfı köpek olarak bilinen DOGO Arjantin cinsi köpeğin olduğu görülmüş ve belediye görevlileri çağrılarak hayvan barınağına teslim edilmesi sağlanmıştır. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ayrıca bulundurduğu tehlike ırk sınıfı köpekten dolayı da 5199 kanununa göre idari işleme konu olmak üzere 9 bin 563 TL para cezası uygulanacaktır. Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için aranan şahıslara karşı yürütülen çalışmalara kesintisiz olarak devam edilecektir" denildi.