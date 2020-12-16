Kısıtlamaya dakikalar kala ortalık savaş alanına döndü! Sakarya'da can pazarı



Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Yeni Cami mevkiinde ilerlemekte olan 54 AES 869 plakalı Volkswagen marka araç, hatalı sollama yaptığı esnasında M.Ç. idaresindeki 06 BCY 126 plakalı Volvo marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 54 AES 869 plakalı otomobil ters dönerken, sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 BCY 126 plakalı otomobil ise önce refüjdeki aydınlatma ışığını devirdi, daha sonrasına ise karşı şeride geçerek N.Ö. idaresindeki 54 AEA 206 plakalı Citroen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.