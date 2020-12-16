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2 milyon maske üretti

Türk ’ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini, bunun 1 milyonunun dağıtıldığı bildirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:47 ABONE OL
Kızılay 2 milyon maske üretti

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Kızılay Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay'ın pandemi sürecinde 2 milyon maske ürettiğini ve bunun 1 milyonunu dağıttığını söyledi.

Saygılı, Türkiye'nin ve dünyanın yaklaşık bir yıldır yeni tip koronavirüs belasıyla mücadele ettiğini bu süreçte Kızılay olarak vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Saygılı, pandemi de vatandaşların en çok maskeye ihtiyaç duyduğunu bu nedenle Kızılay'ın toplum merkezlerindeki atölyelerde maske üretimine başlandığını belirterek, "Kızılay olarak 2 milyon maske üretmeyi başardık. Bunun 1 milyonunu halka ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 1 milyon maskenin dağıtımı ise devam etmekte. Biz Adana'da 70 ile 100 bin arasında maske üretiyoruz" dedi.

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Kızılay 2 milyon maske üretti
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