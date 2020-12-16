Kocaeli’nde hırsızlık olaylarında yüzde 50 düşüş sağlandı

Kocaeli'nde meydana gelen evden hırsızlık olaylarında bir yıl önceki yıla oranla yüzde 50,5, iş yerinden hırsızlık olaylarında ise yüzde 33.1 oranında azalma sağlandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, hırsızlık oranlarında ki düşüş nedeniyle duymuş olduğu memnuniyeti sosyal medya adresinde yaptığı paylaşım ile gösterdi. Tipioğlu paylaşımında , "Kocaeli'nizin huzur ve güvenliği için üstün bir vazife anlayışı ile görev ifa eden arkadaşlarımızın gayreti neticesi geçen yıla göre, Evden Hırsızlık olaylarında % 50,5, İş Yerinden Hırsızlıkta ise % 33,1 azalma sağlandı. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.