Köpeklerden kaçarken canından oldu

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde Sokak köpeklerinin saldırdığı adam, ana yola koşarak çıkınca tırın altında kaldı. Çelik, olay yerinde feci şekilde can verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Korkunç olay Lapseki İlçesi Dalyan mevkiinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre 55 yaşında emlakçılık yapan Orhan Çelik, biranda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kurtulmak için panikleyerek anayola koşarak çıkan Çelik, karşı yönden gelen İ. Ö. Yönetimindeki 16 AC 273 plakalı tırın altında kaldı.

KOŞARAK YOLA ATLADI

Tırın altında kalan Çelik'in yardımına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 55 yaşındaki Orhan Çelik'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken talihsiz adam hayatını kaybetti. Olayın şokunu bir türlü üzerinden atamayan İ.Ö. polislere verdiği bilgide " Ne olduğunu anlamadım karşıdan koşarak yola fırladı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çevre sakinleri son dönemde artan sokak köpekleri konusunda belediye ekiplerine tepki gösterdiler.